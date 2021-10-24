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    У США виявили несподіване джерело смертельної екзотичної хвороби

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    Розслідування фахівців CDC США показало, що винуватцем поширення захворювання в країні був спрей - У США виявили несподіване джерело смертельної екзотичної хвороби
    Розслідування фахівців CDC США показало, що винуватцем поширення захворювання в країні був спрей
    фото: Adrees Latif / Reuters

    Американці померли через смертельно небезпечну хворобу в індійському спреї з супермаркету

    У США знайшли несподіваний джерело смертельно небезпечної хвороби – меліоїдоза. Про це пише CNN.

    За даними американського видання, четверо жителів США з штатів Міннесота, Канзас, Джорджія і Техас заразилися екзотичною хворобою, яка найчастіше зустрічається в Південно-Східній Азії і Північній Австралії і поширюється через заражену землю або воду. Двоє з американців в результаті померли.

    Розслідування журналістів CNN і фахівців Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) США показало, що винуватцем поширення захворювання в країні був спрей індійського виробництва.

    Відзначається, що ті, хто заразилися екзотичною хворобою, використовували спрей із запахом лаванди і ромашки з Індії, який продавався в популярній мережі супермаркетів в США, в якості освіжувача повітря або для додання приємного запаху своїм подушкам.

    Раніше лікарі з США, Великобританії, Швейцарії і Японії повідомили, що діти в усьому світі почали масово заражатися маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом (RSV), що викликає захворювання дихальних шляхів. Як розповів глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага, випадки зараження немовлят і дітей новим вірусом відбулися ще в квітні, через що відділення інтенсивної терапії відразу ж виявилися переповнені. На думку вчених, пандемія коронавірусу вплинула на поширення RSV і через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти вірусу.

    Теги: США діти розслідування хвороби імунітет повітря
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    У США виявили несподіване джерело смертельної екзотичної хвороби