У США жінка на авто намагалася в’їхати до штаб-квартири ООН (фото)

У жінки був психічний розлад

1 січня у Нью-Йорку 53-річна жінка намагалася в'їхати машиною на територію закритої на свята штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй на Манхеттені. Про це повідомляє New York Post.

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Охорона штаб-квартири викликала на місце співробітників поліції.

Поліцейські з відділу екстреної допомоги поліції Нью-Йорка поговорили з жінкою через закрите вікно з боку водія.

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Жінку госпіталізували після того, як поліцейські вмовили її вийти з автомобіля. «У жінки був психічний розлад», – повідомило виданню джерело в поліції.

У поліції Нью-Йорка повідомили, що жінка не намагалася навмисно протаранити ворота штаб-квартири.

«Жінка намагалася в'їхати на територію штаб-квартири ООН. Вона не змогла цього зробити. Якоїсь загрози ООН не було. Поліція прибула на місце і розібралася з інцидентом», – розповіли в ООН.