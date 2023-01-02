У США жінка на авто намагалася в’їхати до штаб-квартири ООН (фото)
У жінки був психічний розлад
1 січня у Нью-Йорку 53-річна жінка намагалася в'їхати машиною на територію закритої на свята штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй на Манхеттені. Про це повідомляє New York Post.
Охорона штаб-квартири викликала на місце співробітників поліції.
Поліцейські з відділу екстреної допомоги поліції Нью-Йорка поговорили з жінкою через закрите вікно з боку водія.
Жінку госпіталізували після того, як поліцейські вмовили її вийти з автомобіля. «У жінки був психічний розлад», – повідомило виданню джерело в поліції.
У поліції Нью-Йорка повідомили, що жінка не намагалася навмисно протаранити ворота штаб-квартири.
«Жінка намагалася в'їхати на територію штаб-квартири ООН. Вона не змогла цього зробити. Якоїсь загрози ООН не було. Поліція прибула на місце і розібралася з інцидентом», – розповіли в ООН.
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