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ДТП на Рівненщині: загинули четверо людей (фото)

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ДТП на Рівненщині: загинули четверо людей (фото)
Жертвами стали двоє жінок та двоє чоловіків, які рухалися у легковику
Фото: Поліція Рівненської області

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди

28 листопада приблизно о 14:30 на Рівненщині біля села Мирне Рівненського (колишнього Костопільського) району внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо осіб – двоє жінок та двоє чоловіків, які рухалися у легковику. Про це повідомила поліція Рівненської області.

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На місці події працюють слідчо-оперативні групи місцевого відділення поліції, Головного управління та рятувальники. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, у Латвії автобус з військовими ЗСУ потрапив в аварію.

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Теги: Національна поліція України Рівненщина ДТП

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