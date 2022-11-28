ДТП на Рівненщині: загинули четверо людей (фото)

Жертвами стали двоє жінок та двоє чоловіків, які рухалися у легковику

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди

28 листопада приблизно о 14:30 на Рівненщині біля села Мирне Рівненського (колишнього Костопільського) району внаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо осіб – двоє жінок та двоє чоловіків, які рухалися у легковику. Про це повідомила поліція Рівненської області.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи місцевого відділення поліції, Головного управління та рятувальники. Поліцейські встановлюють обставини ДТП.

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