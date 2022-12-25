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Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули двоє, вісім осіб травмовано (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Смертельна ДТП на Вінниччині: загинули двоє, вісім осіб травмовано (фото)
Легковик, після зіткнення з автобусом, зім'яло в металобрухт
фото: Нацполіція

Водійка автомобіля Skoda Fabia, яка спричинила ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із пасажирським автобусом

Легковий автомобіль виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із пасажирським автобусом поблизу села Попівці Копайгородської селищної громади Жмеринського району Вінницької області. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

«За попередньою інформацією слідства, 41-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, яка спричинила ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із пасажирським автобусом», – сказано у повідомленні.

Водійка машини та її 8-річна донька, яка була у салоні, загинули на місці події.

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На Вінниччині Skoda зіткнулася з пасажирським автобусом, загинули жінка та дитина
фото: Нацполіція

У салоні автобуса перебувало 18 пасажирів. Водію та його 7 пасажирам надано медичну допомогу, троє з них госпіталізовано.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

До слова, у Первомайському районі Миколаївської області легковий автомобіль впав у річку, внаслідок чого загинули усі пасажири. 

 
 
 
 
 
 
 
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У салоні автобуса знаходилося 18 пасажирів. Водію та семи пасажирам було надано медичну допомогу, трьох з них госпіталізували.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Теги: ДТП машини автомобіль розслідування Вінниччина Skoda

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