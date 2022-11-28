У Вінниці засуджено експоліцейського, який скоїв криваве ДТП

Унаслідок ДТП потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя

Вінницький міський суд підтримав позицію прокурора обласної прокуратури та визнав винуватим експоліцейського у вчиненні ДТП, у якому ледь не загинула молода дівчина.

Прокурор довів, що колишній правоохоронець вночі у серпні 2015 року, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, перевищуючи максимальну швидкість руху в населеному пункті, маючи технічну можливість запобігти наїзду на пішохода та уникнути зіткнення, не дотримався безпечного інтервалу на нерегульованому пішохідному переході та здійснив наїзд на 19-річну дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного визнано винним у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки та взято під варту в залі суду.

Окрім призначеного основного та додаткового покарання на засудженого судом покладено обов’язок виплатити потерпілій 200 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила «розконсервованого» агента головного управління генштабу Збройних сил РФ (ГРУ) в рамках багатоетапної спецоперації у Вінницькій області.