Двоє канадців зірвали $4 млн у передноворічній лотереї

В останньому розіграші 2017 року в Канаді виграли дві людини - один з них купив щасливий квиток в Онтаріо, а інший - в провінції Квебек

Відразу два жителя Канади стали переможцями передноворічного розіграшу в популярну національну лотерею «6 з 49» з джекпотом в розмірі 5 млн канадських доларів ($4 млн). Про це 31 грудня повідомили представники асоціації Atlantic Lottery, яка проводить в країні близько десятка подібних розіграшів. «Випали номера - 8, 12, 23, 25,



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В останньому розіграші 2017 року в Канаді виграли дві людини - один з них купив щасливий квиток в Онтаріо, а інший - в провінції Квебек

Відразу два жителя Канади стали переможцями передноворічного розіграшу в популярну національну лотерею «6 з 49» з джекпотом в розмірі 5 млн канадських доларів ($4 млн).

Про це 31 грудня повідомили представники асоціації Atlantic Lottery, яка проводить в країні близько десятка подібних розіграшів.

«Випали номера - 8, 12, 23, 25, 45 і 47. Бонус-число – 43», - уточнили організатори. Відзначається, що в останньому розіграші 2017 року виграли дві людини - один з них купив щасливий квиток з потрібною комбінацією цифр в провінції Онтаріо, а інший - в провінції Квебек. Головний приз вони розділять на двох.

Крім того, ще один житель Онтаріо став володарем традиційного «втішного приза» в розмірі мільйона канадських доларів ($ 800 тис.).

У минулі вихідні в іншу національну лотерею Канади - Lotto Max - був зірваний джекпот у розмірі 60 млн канадських доларів ($ 47 млн). Звітний квиток був проданий в регіоні Квебек.

Найбільший в історії Канади джекпот - 64 млн канадських доларів (на той момент $49,5 млн) - був розіграний в лотерею «6 з 49» в жовтні 2015 року. Ще кілька разів в 2015-2017 роках були зафіксовані джекпоти в розмірі $60 млн в лотерею Lotto Max. Сума цих виграшів в середньому склала $ 46 млн.