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    У світі

    У Хорватії сплеск коронавірусу: МОЗ звинувачує іноземних туристів

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    У Хорватії через іноземних туристів зросла кількість випадків зараження коронавірусом - У Хорватії сплеск коронавірусу: МОЗ звинувачує іноземних туристів
    У Хорватії через іноземних туристів зросла кількість випадків зараження коронавірусом

    Хорватія стала однією з перших в Європі, яка відкрила кордони для туристів

    У Хорватії, яка активно приймає іноземних туристів, із середини серпня погіршилась ситуація з коронавірусом. Внаслідок цього деякі країни віднесли її до червоної зони.

    Австрія, Велика Британія та Словенія внесли Хорватію до «червоного» списку країн, небезпечних для поїздок.

    Хорватія стала однією з перших в Європі, яка відкрила кордони для туристів. Спершу лише для громадян з Євросоюзу, а з 14 липня і для третіх країн. За словами міністра туризму країни Ніколіна Брняца, туристичний сезон в умовах пандемії виявився вдалим. Згідно з його підсумками, Хорватія прийме 50% від торішнього іноземного турпотоку, що на 20% більше, ніж очікувалося.

    Втім, не все так просто. У першій декаді серпня добовий приріст нових хворих був стабільним і в середньому не перевищував 100 на день. Але вже минулого тижня захворюваність почала зростати. Зокрема, в понеділок у країні виявили 136 нових хворих.

    «Влада Німеччини попередила про небезпеку поїздок до Шибеника і Далмації. Велика Британія з 22 серпня запровадила 14-денний карантин для осіб, які повертаються з Хорватії. Ці країни дають велику частину іноземного турпотоку, що приїжджає до балканської країни», – йдеться в повідомленні.

    Міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берос вважає, що зростання захворюваності спричинене відкритим туристичним потоком. Натомість в уряді стверджують, що зміни в статистиці пов'язані лише зі збільшенням обсягу тестування.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали –  346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців,  померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Австрія туризм Велика Британія Хорватія Словенія карантин коронавірус
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