Лікарка з Чернівців розповіла, від чого насправді помирають хворі з коронавірусом



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Лікарка з Чернівців розповіла, від чого насправді помирають хворі з коронавірусом

Дані про супутні хвороби померлих буковинців не є причиною смерті, зазначила лікарка-інфекціоністка

Лікарка-інфекціоністка Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла, від чого насправді помирають хворі з коронавірусом.

Дані про супутні хвороби померлих буковинців не є причиною смерті, а люди помирають саме від дихальної недостатності, пише molbuk.ua.

За таку подачу інформації вона розкритикувала обласну адміністрацію, адже вважає, що це вводить буковинців в оману.

«Щодня ви читаєте інформацію про те, що хтось помер. Пишуть: «від коронавірусу помер чоловік 46 років чи жінка 56 років, яка мала коронавірус і супутні патології». Це непрофесійно і неправильно. Є діагнози, які виставляють лікарі у стаціонарах, і є висновок патологоанатома, який вказує причину смерті», – зазначає медик.

За її словами, якщо правильно подавати цю інформацію, вона мала би звучати так, що людина, інфікована коронавірусом, мала ускладнення у вигляді пневмонії і померла від дихальної недостатності.

«Бо всі ці люди помирають від дихальної недостатності, помирають, задихаючись, їм не вистачає повітря. Це є страшно, натомість офіційна інформація від ОДА подавалась не так страшно, як це насправді було. І коли розповідають, що померлий мав, наприклад, цукровий діабет, з цукровим діабетом можна прожити навіть до 70 років при правильному лікуванні і дієті», – пояснила лікарка.

Коронавірус в Україні

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В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.