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    У світі зафіксовано понад 24 млн випадків коронавірусу

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    У світі зафіксовано понад 24 млн випадків коронавірусу - У світі зафіксовано понад 24 млн випадків коронавірусу
    У світі зафіксовано понад 24 млн випадків коронавірусу

    За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження

    26 серпня кількість випадків коронавірусу в світі перевищила 24 млн осіб.

    Про це свідчать дані на Worldometers.

    Так, найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксовано в США (понад 5,9 млн осіб), Бразилії (понад 3,6 млн осіб) та Індії (понад 3,2 млн осіб).

    За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США.

    Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків.

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    В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали –  346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців,  померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      108415
    • Хворіють
      53227
    • Одужали
      52870
    • Померли
      2318

    Також нагадаємо, що Кабмін пропонує продовжити карантин до 1 листопадаНинішній карантин в Україні діє до 31 серпня. 

    США карантин коронавірус
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