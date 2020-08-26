У світі зафіксовано понад 24 млн випадків коронавірусу



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У світі зафіксовано понад 24 млн випадків коронавірусу

За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження

26 серпня кількість випадків коронавірусу в світі перевищила 24 млн осіб.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Так, найбільша кількість нових випадків коронавірусу зафіксовано в США (понад 5,9 млн осіб), Бразилії (понад 3,6 млн осіб) та Індії (понад 3,2 млн осіб).

За 24 серпня у світі виявили майже 240 тисяч нових випадків зараження. З них майже 67 тисяч в Індії, 47 тисяч в Бразилії і 39 тисяч в США.

Активними залишаються 6,6 мільйонів випадків.

В Україні станом на ранок 25 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 людей, це на 141 людину менше, ніж учора (1 799 нових хворих). Одужали – 346 людей (вчора 289), померли – 25 (вчора 22). Загалом від початку пандемії одужали 52 870 українців, померли – 2 318. Від початку пандемії захворіли 108 415 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 108415

Хворіють 53227

Одужали 52870

Померли 2318

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Також нагадаємо, що Кабмін пропонує продовжити карантин до 1 листопада. Нинішній карантин в Україні діє до 31 серпня.