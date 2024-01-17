У столиці Киргизстану розбився військовий вертоліт Мі-8

Вертоліт Мі-8 упав на авіабазі «Фрунзе-1»

Сьогодні, 17 січня, на околиці столиці Киргизстану – місті Бішкек упав військовий вертоліт Мі-8. Внаслідок аварії є постраждалі. Про це повідомляє місцеве видання Kabar.

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Аварія сталася о 10:55 за місцевим часом (6:55 за київським). «Киргизаеронавігація» зазначає, що вертоліт Мі-8 упав на авіабазі «Фрунзе-1».

Місцеві видання з посиланням на Міністерство оборони країни пишуть, що гелікоптер здійснив вимушену посадку під час проведення навчально-тренувального польоту. За фактом аварії проведуть розслідування, щоб встановити обставини інциденту.

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За даними Міноборони Киргизстану, внаслідок аварії є постраждалі. У мережі пишуть про одного загиблого та сімох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що легкомоторний літак для гасіння лісових пожеж зазнав аварії в Чилі. Повітряне судно звалилося на трасу, зачепивши при цьому легковий автомобіль. Одна людина загинула і декілька людей постраждали.