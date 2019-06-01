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    У світі

    У Таллінні запропонували назвати площу на честь Нємцова

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    Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину - У Таллінні запропонували назвати площу на честь Нємцова
    Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину

    Міські об'єкти, названі на честь Бориса Нємцова, є в Києві, Вашингтоні та Вільнюсі

    Фракція Партії реформ у міських зборах Таллінна виступила з пропозицією дати одній з вулиць або площ столиці Естонії імʼя убитого опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

    Про це повідомляє Err.ee.

    «Одну з вулиць або площ Таллінна в майбутньому можуть назвати на честь російського політика Бориса Нємцова, убитого в Москві чотири роки тому. З такою пропозицією виступила опозиційна фракція Партії реформ в Талліннських міських зборах», - йдеться в повідомленні.

    Як відзначив член фракції Еерік-Нійлес Кроос, Нємцов був великим другом Естонії. Представники Партії реформ уважають, що його ім'я можна дати площі біля Музею марципанів у Старому місті - неподалік посольства Росії. При цьому фракція запропонувала й інші варіанти для розгляду.

    Видання нагадує, що міські об'єкти, названі на честь Бориса Нємцова, є в Києві, Вашингтоні та Вільнюсі.

    Нагадаємо, наприкінці травня у ПАРЄ закликали Росію поновити розслідування вбивства Нємцова.

    До слова, навесні 2019 року  у Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова.

    Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.

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