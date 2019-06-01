У Таллінні запропонували назвати площу на честь Нємцова



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борис Нємцов був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину

Міські об'єкти, названі на честь Бориса Нємцова, є в Києві, Вашингтоні та Вільнюсі

Фракція Партії реформ у міських зборах Таллінна виступила з пропозицією дати одній з вулиць або площ столиці Естонії імʼя убитого опозиційного російського політика Бориса Нємцова.

Про це повідомляє Err.ee.

«Одну з вулиць або площ Таллінна в майбутньому можуть назвати на честь російського політика Бориса Нємцова, убитого в Москві чотири роки тому. З такою пропозицією виступила опозиційна фракція Партії реформ в Талліннських міських зборах», - йдеться в повідомленні.

Як відзначив член фракції Еерік-Нійлес Кроос, Нємцов був великим другом Естонії. Представники Партії реформ уважають, що його ім'я можна дати площі біля Музею марципанів у Старому місті - неподалік посольства Росії. При цьому фракція запропонувала й інші варіанти для розгляду.

Видання нагадує, що міські об'єкти, названі на честь Бориса Нємцова, є в Києві, Вашингтоні та Вільнюсі.

Нагадаємо, наприкінці травня у ПАРЄ закликали Росію поновити розслідування вбивства Нємцова.

До слова, навесні 2019 року у Києві біля посольства РФ відкрили сквер імені Бориса Нємцова.

Борис Нємцов – відомий російський політик-опозиціонер. У 2014 році засудив анексію Криму Росією та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити пропагандистську, матеріальну й військову підтримку прихильникам самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». Був убитий 27 лютого 2015 року в центрі Москви пострілами у спину.