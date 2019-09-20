У центрі Запоріжжя пройшла акція проти «формули Штайнмайєра»



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Акція протесту у Запоріжжі Фото: «Укрінформ»

«Запоріжжя є прифронтовою областю, тому ми вимагаємо, щоб не впроваджувався «план Штайнмайєра», - сказав один з організаторів акції

У Запоріжжі на Майдані Героїв відбулась акція «На межі», учасники якої вимагають, аби президент Зеленський не погоджувався на «формулу Штайнмайєра».

Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що близько 30 мешканців Запоріжжя з державними прапорами вийшли на акцію «На межі», яка проходила у центрі міста, на Майдані Героїв.

«Запоріжжя є прифронтовою областю, тому ми вимагаємо, щоб не впроваджувався «план Штайнмайєра». У влади має бути жорстка проукраїнська позиція. Україна не має втратити незалежність», - сказав один з організаторів акції Олександр Хренов.

Учасники акції висловили занепокоєння, що в разі, якщо Росія не виконає свої обв’язки, то є ризик того, що Запоріжжя перетвориться на зону бойових дій.

Як раніше повідомляв «Главком», аналогічна акція у четвер відбулась в Києві під стінами Офісу президента.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.