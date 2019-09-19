Активісти на Банковій закликали Зеленського не переходити «червоні лінії»



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Акція протесту під Офісом президента Фото: Андрій Левус, Facebook

Під Офісом президента проходить акція «Нормандська змова – державна зрада»

У четвер ввечері активісти прийшли під Офіс президента нагадати, «що за державну зраду президент може отримати не лише імпічмент, а й 10-15 років ув’язнення».

Про це заявив один із організаторів акції Павло Білоус в ефірі «Еспресо.TV».

Зазначається, шо під Офісом президента проходить акція «Нормандська змова – державна зрада».

«Те, що зараз відбувається, на наш погляд, підпадає під державну зраду. Ми хочемо застерегти, щоб він не перейшов за червону лінію. Не вчинив держзраду і лишився нормальною людиною», – додав Білоус.

На питання журналіста, що саме в діях президента може стати державною зрадою, активіст відповів, що, це може бути виконання «формули Штайнмайєра»: вибори на неконтрольованій території, амністія бойовикам.

«Якщо це правда, то нехай скаже це і пояснить чому, якщо ні, то нехай скаже, що це наклеп», - підсумував організатор акції.

До слова, у четвер федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив президента Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що так звана «формула Штайнмайєра» офіційно погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Також ексміністр закордонних справ Павло Клімкін розкрив суть формули Штайнмайєра для врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак заявив про підтримку плану Штайнмайєра.

У свою чергу спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не підштовхуватимуть Україну до проведення виборів в ОРДЛО, поки там залишаються підконтрольні Росії сили.

Також Волкер вважає, що обов’язковою передумовою проведення виборів на Донбасі є виведення російських військ та позбавлення бойовиків контролю у регіоні.

Нагадаємо, за словами глава МЗС Вадима Пристайка, миротворчої місії в «Мінських домовленостях» немає.