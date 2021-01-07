У Токіо запровадили надзвичайний стан через Covid-19

Режим надзвичайного стану триватиме з 8 січня до 7 лютого

Прем'єр-міністр Японії Йошіхіде Суґа ввів режим надзвичайного стану в Токіо через зростання числа заражень коронавірусом.

Про це повідомляє Kyodo News.

Режим надзвичайного стану триватиме з 8 січня до 7 лютого і передбачає закриття ресторанів та барів не пізніше 20:00. Тренажерні зали, універмаги та розважальні заклади також закриватимуться раніше. Відкритими залишаються школи.

Уряд просить жителів Токіо і прилеглих префектур – Канагава, Тіба та Сайтама, не покидати їхні будинки без суттєвої причини, особливо після 20:00.

Компаніям рекомендують перевести своїх працівників на дистанційну роботу, щоб зменшити кількість людей в офісі на 70 відсотків.

Видання зазначає, що обмежувальні заходи, які запроваджують зараз, є менш жорсткими, ніж ті, що діяли минулої весни.

«Я впевнений, що ми зможемо подолати це, але я повинен попросити всіх вас потерпіти життя в умовах обмежень ще деякий час», – сказав Йошіхіде Суґа.

За останню добу зростання кількості інфікованих Covid-19 в Японії досягло рекордної цифри у 6 004 нових хворих. З них 2 447 випадків зафіксовано у Токіо, інформує Japan Times.