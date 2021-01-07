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    Інкубаційний період коронавірусу скоротився – МОЗ

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    Інкубаційний період - це той час, коли інфікована вірусом людина може заражати інших - Інкубаційний період коронавірусу скоротився – МОЗ
    Інкубаційний період - це той час, коли інфікована вірусом людина може заражати інших
    Фото з відкритих джерел

    За новими даними інкубаційний період коронавірусу Sars-cov-2 триває до 7-8 днів

    Епідеміологи констатують, що інкубаційний період коронавірусу скоротився майже вдвічі. Хвороба також почала частіше уражати молоде населення країни.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Офіс президента.

    За даними епідеміологів, як розповів глава МОЗ, зараз інкубаційний період коронавірусу Sars-cov-2 триває до 7-8 днів.

    Зазначимо, спочатку вважалося, що інкубаційний період Sars-cov-2 складає близько двох тижнів. Інкубаційний період - це той час, коли інфікована вірусом людина може заражати інших.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1090496
    • Одужали
      761898
    • Хворіють
      309241
    • Померли
      19357

    Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили майже 9 тисяч нових випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 148 пацієнтів. Також за минулу добу госпіталізували понад 2500 людей.

    У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 людей. 

    Також нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня включно буде діяти жорсткий карантинОбмеження набудуть чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня. 

    Також додамо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр медицина Максим Степанов хвороби карантин вірус коронавірус
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