Інкубаційний період коронавірусу скоротився – МОЗ

Інкубаційний період - це той час, коли інфікована вірусом людина може заражати інших

За новими даними інкубаційний період коронавірусу Sars-cov-2 триває до 7-8 днів

Епідеміологи констатують, що інкубаційний період коронавірусу скоротився майже вдвічі. Хвороба також почала частіше уражати молоде населення країни.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Офіс президента.

За даними епідеміологів, як розповів глава МОЗ, зараз інкубаційний період коронавірусу Sars-cov-2 триває до 7-8 днів.

Зазначимо, спочатку вважалося, що інкубаційний період Sars-cov-2 складає близько двох тижнів. Інкубаційний період - це той час, коли інфікована вірусом людина може заражати інших.

Коронавірус в Україні

Всього 1090496

Одужали 761898

Хворіють 309241

Померли 19357

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Нагадаємо, вчора в Україні підтвердили майже 9 тисяч нових випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 148 пацієнтів. Також за минулу добу госпіталізували понад 2500 людей.

У Києві за минулу добу виявили 731 хворого на коронавірус. Померли 19 людей.

Також нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня включно буде діяти жорсткий карантин. Обмеження набудуть чинності опівночі 8 січня та будуть діяти до опівночі 25 січня.

Також додамо, що МОЗ очікує зростання захворюваності на Covid-19 після новорічних свят.

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