«Секретне щеплення багатіїв». Що відомо про ізраїльтянина, якому приписують контрабанду вакцини (фото)

Чисельні фото свідчать: Гольдман у дружніх відносинах з багатьма політиками, і навіть з президентом…

Скандал, який спровокувала новина про таємну вакцинацію українських багатіїв, дуже швидко перетнув межі нашої держави. Інформація про те, що за сприяння громадянина Ізраїлю до Києва постачається вакцина, а потім продається за космічні гроші, не змогла обійти увагу закордонні ЗМІ, в першу чергу ізраїльські. Вчора на місцевому 9-му російськомовному каналі показали сюжет, де головний «герой» дня, саме той Роман Гольдман, ім’я якого сплило в Україні, категорично спростував свою причетність до таємної вакцинації. «Брєд, брєд, сумасшєдший брєд…» – це дослівний коментар Гольдмана ізраїльським журналістам.

Нагадаємо, Романа Гольдмана назвали причетним до незаконних поставок з Ізраїлю вакцини Pfizer-BioNtech чартерним рейсом до Києва. ЗМІ переконують, що таємно вакциновані «щасливчики» самі розповідають знайомим про щеплення. Звучить інформація і про місце, і про ціну такої послуги. Щеплення начебто проводять у столичній приватній клініці Mediland, що розташована на Лук‘янівці на вулиці Маршала Рибалка, 11-б.

Приватна клініка Mediland в епіцентрі міжнародного скандалу

Але першим публічно інформацію про підпільні щеплення оприлюднив громадський діяч Назар Приходько у переддень Різдва за юліанським календарем. На своїй сторінці в Facebook активіст зазначив, що підпільне щеплення має попит: робить його «вітчизняний істеблішмент за фантастичні суми: якщо роздрібна ціна «Пфайзера» у світі коливається від $18-20 за дозу, то тут вона коштує від 1 до 3 тисяч євро!». «При тому, окрім себе, ВІПи вакцинують своїх стареньких батьків», – написав він.

За словами блогера, згадана клініка Mediland афільована з Романом Гольдманом, ізраїльським лікарем та керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля «Медес». «За чутками, саме він є постачальником та головним вигодоотримувачем у цій схемі», – зазначив Приходько.

Далі вже були оприлюднені нові деталі. Це зробив відомий бізнесмен Михайло Бродський. За його даними, партію вакцини Pfizer було таємно завезено в Україну чартерним бортом 29 або 30 грудня 2020 року. Він припустив, що вакцину, найімовірніше без розмитнення, пронесли через Зал офіційних делегацій (аеропорт «Бориспіль» - «Главком»), «прикриваючись паспортом якогось народного депутата».

«За наявною у мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, в тому числі і голова профільного медичного комітету парламенту Михайло Радуцький, протягом цього тижня навідалися до клініки пластичної хірургії і косметології Меділенд за першою дозою вакцини», — заявив Бродський. Також він звинувачує представників влади, що вони покривають таємний продаж вакцини. Бродський повідомив, що передав цю інформацію «ізраїльським розслідувачам» і очікує, що вони цим займуться, а також зазначив, що вимагає дій від Служби безпеки України.

«Вакцину могли вкрасти…»

«Главком» звернувся до впливового ізраїльського лікаря з проханням висловити свою думку щодо того, яким чином вакцина з Ізраїлю могла нелегально потрапити в Україну. Медик погодився це зробити, але на умовах анонімності.

«Думаю, вакцину могли вкрасти, але тоді ця вона неліквідна, адже її можна зберігати в розмороженому стані лише 5-6 годин – так написано на пляшці. Або ж вкрали порожні пляшки та влили туди фізрозчин або вакцину «Супутник» (російська вакцина «Супутник V» – «Главком»), а це вже грубий обман людей. В Ізраїлі щеплення роблять безкоштовно… якщо вкрав дозу, значить позбавив життя старого. Це як торгівля органами: гроші не пахнуть», – коментує скандал медик.

Ізраїльський парамедтк також прокоментував діяльність Романа Гольдмана, який позиціонує себе генеральним директором Першого медичного центру Тель-Авіву, а ще – керівником Асоціації медичних центрів Ізраїля «Медес». Але співрозмовник «Главкома» спростував цю інформацію: «В Україні Гольдмана називають медиком, хоча він ніхто в Ізраїлі. Не існує в країні Першого медичного центру Тель-Авіву, де він нібито є директором. Він звичайний ділок, який займався медичним туризмом. Є фото, де він поруч з Кличком, Радуцьким, хоча останній стверджує, що не знайомий з Гольдманом», – дивується медик.

Дійсно, чисельні фото, які можна знайти у відкритому доступі, свідчать, що Гольдман знайомий з багатьма відомими політиками, депутатами і навіть з президентом Зеленським.

Багатії вже відхрестилися від таємного щеплення

Українська влада була змушена реагувати на міжнародний скандал. Президент Володимир Зеленський відразу ж пообіцяв покарати винних у ймовірній контрабанді вакцини. А прем’єр Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу, хоча й сам, за словами Бродського, нібито вже вакцинувався. Заяви глави нашого уряду про те, що він зробить щеплення за свій рахунок офіційно зареєстрованою вакциною, за словами ізраїльського парамедика, не мають ніякого значення, тому що можна вколотися через 2-3 місяці знову і це взагалі не проблема.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат парламентської фракції «Слуга народу» Михайло Радуцький запевнив пресу, що не бачить «особливого сенсу коментувати цю маячню» (звинувачення Михайла Бродського – «Главком»). Як і Шмигаль він пообіцяв: «як тільки в Україні з’явиться вакцина, я публічно зроблю щеплення під камерами».

За даними видання Страна, у столичній клініці Mediland підтвердили таємну вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів. Цю інформацію отримала журналістка видання Страна, яка спілкувалася з працівницею клініки під виглядом клієнтки. Вакцинацією займається окрема фірма, яка орендує в клініці приміщення. «Дійсно, у нас роблять вакцину від коронавірусу. Але цим займаються інші лікарі, які сюди приходять саме для вакцинації. Це не просто лікарі, це ціла фірма, яка займається вакцинами», – розповіли у Mediland, акцентуючи на тому, що вже багато людей були вакциновані і з ними все добре.

Правоохоронні органи мають встановити, яким чином вакцина могла потрапити до нас з Ізраїлю, який, до речі, є світовим лідером за темпами Covid-вакцинації: щеплення станом на початок року вже зробили 13% населення.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян у коментарі пресі сказав, що, на його думку, «ввезти вакцину контрабандним шляхом дуже складно». Зокрема тому, що її транспортування вимагає особливих умов, а без офіційних дозволів, вважає Омелян, митники не пішли б на такі порушення.

Вакцина Pfizer потребує температурного режиму в -70 С і ця температура має зберігатися протягом доставки

У світі першими вакцинують людей з груп високого ризику…

Інформація про нелегальне щеплення ВІП-персон та депутатів з’явилась на тлі того, що влада фактично провалила закупівлю вакцини для масового щеплення населення. Представник України при ЄС (2010-2015), ексзаступник голови Адміністрації президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв написав в Twitter, що Україна не отримає найближчим часом доступу до вакцини від коронавірусу провідних світових виробників через непрофесійні дії влади.

До речі, Covid-вакцина від Pfizer та BioNTech стала першою вакциною, яка отримала схвалення від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). А от українцям напередодні нового року Офіс президента пообіцяв, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

«Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, які працюють на передовій боротьби з Covid-19. Зараз Україна очікує першу партію – 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні. І впевнений, жодна свідома людина не буде вакцинуватися препаратами невідомого походження», – зазначив прем'єр-міністр Шмигаль.

Вже понад 30 країн світу проводять вакцинацію населення від коронавірусу. У всій Європі і в багатьох інших країнах першими вакцинують людей з груп високого ризику – літніх людей та їх доглядальників, медичний персонал відділень інтенсивної терапії. До прикладу, Німеччина, як і низка інших країн ЄС, розпочала свою програму вакцинації 27 грудня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель відразу ж заявила, що зробить щеплення від Covid-19, коли «настане її черга».

Наталка Прудка, для «Главкома»