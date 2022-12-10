У центрі Москви пожежа, є постраждалий (відео)

При гасінні пожежі постраждав рятувальник

У Москві 10 грудня загорілася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця 17 століття, що біля Пушкінського музею (1.5 км до Кремля).

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Як повідомляють російські ЗМІ, при гасінні пожежі постраждав один із співробітників МНС. На другому поверсі будівлі на нього впало перекриття. Чоловіка госпітілізували.

Зазначається, що спалахнули перекриття між поверхами. Площа пожежі — близько 10 квадратних метрів.

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Нагадаємо, вчора у Барнаулі горів Алтайський шинний завод.

Раніше повідомлялося, що у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа.