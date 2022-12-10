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У центрі Москви пожежа, є постраждалий (відео)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
У центрі Москви пожежа, є постраждалий (відео)
фото: скріншот відео

При гасінні пожежі постраждав рятувальник

У Москві 10 грудня загорілася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця 17 століття, що біля Пушкінського музею (1.5 км до Кремля).

Як повідомляють російські ЗМІ, при гасінні пожежі постраждав один із співробітників МНС. На другому поверсі будівлі на нього впало перекриття. Чоловіка госпітілізували.

Зазначається, що спалахнули перекриття між поверхами. Площа пожежі — близько 10 квадратних метрів.

Нагадаємо, вчора у Барнаулі горів Алтайський шинний завод.

Раніше повідомлялося, що у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа. 

Теги: відео музей пожежа росія

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