У центрі Осло трамвай злетів із рейок та в’їхав у крамницю

Трамвай витягували протягом двох годин

У середмісті столиці Норвегії – Осло – трамвай зійшов з рейок та в'їхав у будівлю магазину електроніки, де продається продукція Apple. Про це повідомив норвезький суспільний мовник NRK.

За даними поліції, четверо людей, серед яких водій трамвая, отримали легкі травми. Усі вони були скеровані до медзакладу.

Трамвай витягували протягом двох годин, також перекрили рух на цій ділянці та доступ до будівлі, в яку врізався транспорт, тому що поліція не знала напевне, чи будинок не зазнав критичних ушкоджень і не впаде.

Причини аварії поки не відомі. Поліція Осло відкрила справу, водія нині вважають підозрюваним.

«Ключовими для подальшого розслідування є, серед іншого, допит, отримання та перегляд відеоматеріалів, а також технічні дослідження», – додають правоохоронці.

За словами керівника розслідування інциденту в поліції Осло Андерса Рьоннінга, екстрені служби швидко прибули на місце події. У трамваї було багато людей, вони евакуювалися самостійно.

Служби порятунку побоювалися, що хтось опинився під трамваєм, але людей там не було, а всі поранені зазнали легких ушкоджень.

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