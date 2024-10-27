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У Мексиці розбився автобус: загинуло 24 людини

Степан Гафтко
glavcom.ua
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У Мексиці розбився автобус: загинуло 24 людини
Автобус у Мексиці потрапив у ДТП
фото з відкритих джерел

Пасажирський автобус перекинувся у Мексиці, зіткнувшись із причепом

У центральній Мексиці автобус перевернувся внаслідок зіткнення з причепом, який відчепився від вантажівки, що перевозила кукурудзу. В результаті аварії загинули 24 особи, ще п'ятеро отримали травми. Про це інформує Associated Press.

Аварія сталася в західному мексиканському штаті Наяріт. Опівночі автобус вирушив із Тепіка до Сьюдад-Хуареса. Постраждалі отримують медичну допомогу в лікарні в Сакатекасі.

Координатор Національної гвардії в Сакатекасі, Хуан Манрікес Морено, у відеозаяві повідомив, що причеп вантажівки відірвався на шосе. Пасажирський автобус зіткнувся з причепом і перекинувся на правий бік.

Генеральний секретар уряду в окрузі Родріго Рейес Мугерса зазначив, що через інцидент шосе було тимчасово закрито, і було встановлено охорону. Влада повідомила, що незабаром опублікує імена постраждалих, щоб їхні родини змогли знайти їх.

Нагадаємо, у суботу, 26 жовтня, в Покровському районі Донеччини маршрутне таксі з пасажирами потрапило в ДТП. Загинув водій, 10 пасажирів отримали поранення.

Раніше у місті Вишневе, що на Київщині, сталася смертельна аварія. Водій вантажівки не встиг загальмувати біля пішохідного переходу і збив чоловіка. 

Нагадаємо, на Обухівщині водій скоїв смертельний наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Правоохоронці попередньо встановили, що 33-річний водій автомобіля Renault, рухаючись у крайній правій смузі, скоїв наїзд на жінку, яка стояла на проїзній частині. Внаслідок ДТП, 49-річна потерпіла загинула на місці події.

Також 21 жовтня, у Києві сталася моторошна аварія за участі вантажівки та маршрутки. Як зазначалося, на вулиці Вадима Гетьмана вантажівка вʼїхала в маршрутку. Унаслідок ДТП в Солом’янському районі, де вантажівка вʼїхала в маршрутку, загинула 72-річна пасажирка та ще п’ятеро осіб травмовано. 

Теги: таксі вантажівки водій аварія влада автобус поранення Мексика

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