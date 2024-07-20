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Аварія мікроавтобуса з українцями у Польщі: МЗС повідомило про стан постраждалих

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Аварія мікроавтобуса з українцями у Польщі: МЗС повідомило про стан постраждалих
Місце ДТП в Польщі
фото: KPP Świebodzin

Справа перебуває на особливому контролі Генконсульства України у Вроцлаві

П’ятеро громадян України, серед яких четверо дітей, перебувають в лікарні у критичному стані після ДТП мікроавтобуса в Польщі. Про це повідомили в українському МЗС.

«Близько 4 години ночі 20 липня в районі польського міста Свєцко в Любуському воєводстві мікроавтобус зіткнувся із технічним автотранспортом. В автобусі перебувало дев’ятеро громадян України. Всі вони були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС, стан п’яти громадян України оцінюється як критичний. Серед них четверо дітей віком 2, 3, 4 та 15 років.

На місце надзвичайної події прямує консул Генерального консульства України у Вроцлаві. Він забезпечить консульський супровід, відвідає медичні заклади, в яких перебувають постраждалі українці, та з'ясовуватиме обставини аварії.

Справа перебуває на особливому контролі Генконсульства України у Вроцлаві.

Також раніше стало відомо, що у Польщі, на автомагістралі від Познані до німецького Франкфурта, розбився мікроавтобус з українцями. За попередньою інформацією, мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом.

Нагадаємо, що 17 липня у Львівському районі зіткнулися маршрутний автобус та вантажівка. В аварії загинули четверо людей, ще семеро постраждали, зокрема чотирьохрічна дитина. 

Крім того, у Молдові рейсовий автобус, який прямував із Кишинева до Києва, зіткнувся з автомобілем, унаслідок чого двоє людей загинули.

До слова, у Чернівцях, увечері 9 липня, сталася ДТП в результаті, якої постраждали 11 людей. Легковик влетів в евакуатор.

Теги: українці автобус дитина

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