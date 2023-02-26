У Туреччині заарештовано понад 180 осіб через руйнування під час землетрусу

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії станом на 25 лютого перевищила 50 тисяч

Серед заарештованих – мер одного з міст, розташованих недалеко від місця поштовхів

Понад 600 осіб перебувають під слідством у Туреччині у зв'язку з обваленням будівель під час смертоносного землетрусу 6 лютого. Про це заявив міністр юстиції Бекір Боздаг, пише ВВС.

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Боздаг заявив, що 184 підозрюваних, включно з будівельними підрядниками і власниками нерухомості, вже заарештовані.

Міністр виступив по телебаченню з південно-східної Туреччини, де стався землетрус магнітудою 7,8, за яким послідував ще один потужний поштовх через кілька годин.

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Його коментарі показали, наскільки розширилося розслідування – два тижні тому влада заявила, що було видано 113 ордерів на арешт.

Серед заарештованих – мер одного з міст, розташованих недалеко від місця поштовхів.

Після землетрусів у Туреччині обвалилося або було серйозно пошкоджено понад 160 00 будівель, що викликало питання про те, чи не посилили наслідки стихійного лиха людські помилки.

Протягом багатьох років експерти попереджали, що через повальну корупцію і державну політику багато нових будівель небезпечні. Підтверджене число загиблих у Туреччині та Сирії вже перевищило 50 000 осіб.

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Опозиційні партії і деякі експерти в галузі будівництва звинувачують адміністрацію президента Реджепа Таїпа Ердогана у недотриманні будівельних норм і спробах відвести від себе загальну провину за катастрофу.

Вони кажуть, що політика уряду допускає так звані амністії для підрядників, які порушують будівельні норми, щоб стимулювати будівельний бум, зокрема в сейсмонебезпечних регіонах.

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії станом на 25 лютого перевищила 50 тис., рятувальники досі продовжують пошукові роботи. Відомо, що кількість жертв катаклізму в Туреччині станом на зараз становить 44218 людей. У Сирії внаслідок стихійного лиха загинули 5914 осіб.

Постраждалими в Туреччині вважаються майже 20 млн осіб, у Сирії – 8,8 млн, свідчать дані ООН.