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Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Землетруси в Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла
фото: BBC

Від потужного стихійного лиха постраждали приблизно 29 млн людей

Кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії станом на 25 лютого перевищила 50 тис., рятувальники досі продовжують пошукові роботи. Про це повідомляє Al Jazeera.

Відомо, що кількість жертв катаклізму в Туреччині станом на зараз становить 44 218 людей. У Сирії внаслідок стихійного лиха загинули 5 914 осіб.

Постраждалими в Туреччині вважаються майже 20 млн осіб, у Сирії – 8,8 млн, свідчать дані ООН.

В 11 постраждалих від землетрусів провінціях Туреччини досі продовжують роботу приблизно 240 тис. рятувальників, включно з волонтерами. Із зони стихійного лиха евакуювали майже 530 тис. осіб.

Уряд Туреччини поінформував, що наразі зареєстровано 173 тис. зруйнованих або суттєво пошкоджених будівель. Також повідомляється, що понад 1,9 млн людей знайшли тимчасовий прихисток у притулках, готелях і громадських установах.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пообіцяв відновлення будинків протягом року. Водночас експерти стверджують, що влада має поставити безпеку вище швидкості.

Нагадаємо, що сьогодні землетрус магнітудою 5,3 бали зафіксували в центральній частині Туреччини, у провінції Ніде. Також 23 лютого, у турецькій провінції Хатай стався землетрус магнітудою коливання земної кори 5 балів.

Крім того, в Туреччині 20 лютого сталися два потужні катаклізми. Перший відбувся в районі Дефне, у провінції Хатай, його магнітуда становила 6,4 бала. Далі стався ще один землетрус магнітудою 5,8 бали, епіцентр якого розташовувався в районі Самандаг міста Хатай. Унаслідок двох цих землетрусів постраждали майже 300 людей.

Зазначимо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

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Теги: Туреччина Сирія стихійні лиха рятувальники землетрус

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