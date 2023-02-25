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Туреччину знову сколихнув потужний землетрус

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Туреччину знову сколихнув потужний землетрус
Туреччина вже вкотре потерпає від землетрусів
фото:www.haberturk.com

Інформації про жертв та наслідки нового землетрусу поки немає

Землетрус магнітудою 5,3 бали зафіксували в центральній частині Туреччини, у провінції Ніде. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі міста Бору. Про це свідчать дані на сайті Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру (EMSC), пише видання Haberturk.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи сталися о 13:27 за місцевим часом за 40 кілометрів на південь від міста Аксарай і за 18 кілометрів на північний схід від міста Еміргазі. Осередок землетрусу був на глибині 7 км.

Раніше 25 лютого повідомлялося , що в турецькій провінції Малатья стався землетрус магнітудою 4,7. 

6 лютого в Туреччині зафіксували потужні землетруси магнітудою 7,7 та 7,6. Вони стали найсильнішими на території країни з 1939 року. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала їх «найсильнішим стихійним лихом у європейському регіоні за сторіччя». За останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусів у Туреччині перевищила 43,5 тисяч людей.

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Теги: землетрус Туреччина

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