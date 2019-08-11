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    У світі

    У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків

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    У Туреччині стався&nbsp;6,5-бальний землетрус - У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків
    У Туреччині стався 6,5-бальний землетрус

    Про 108 зафіксованих випадків сильних пошкоджень заявили в уряді Туреччини

    У Туреччині від 6,5-бального землетрусу постраждали близько тисячі будинків, із них кожен десятий – сильно. Про 108 зафіксованих випадків сильних пошкоджень заявили в уряді країни.

    Про це повідомляє abcnews.

    Від підземних поштовхів, руйнувань, а також спричиненої стихією паніки травми отримали щонайменше 27 осіб. Сейсмічну активність відчули в Анталії і Мугле – популярних серед туристів курортах на півдні Туреччини.

    8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.

    За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі. 

    Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.

    Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.

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