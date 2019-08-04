В Японії стався сильний землетрус



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У префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4 бала

В японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Повідомляється, що епіцентр землетрусу, який почався близько 7:25 за місцевим часом, знаходився на глибині 45 кілометрів.

«Цієї неділі зранку в японській префектурі Фукусіма стався землетрус потужністю 6,4 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу, який розпочався близько 7:25 за місцевим часом, знаходився на глибині 45 кілометрів поза берегами Японії», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поштовхи також відчувалися в Токіо в 250 кілометрах від епіцентру.

При цьому, як повідомляє видання, попередження про цунамі оголошено не було. Поки що відсутня інформація про серйозні пошкодження, матеріальний збиток або людські жертви.

Як відомо, на території японської префектури Фукусіма розміщена сумнозвісна атомна електростанція Фукусіма 1, яка всерйоз постраждала від землетрусу та цунамі в 2011 році.

Нагадаємо, раніше в Японії стався землетрус магнітудою 5,3. Епіцентр землетрусу знаходився неподалік від східного узбережжя префектури Чіба на глибині 60 км.