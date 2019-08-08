У Туреччині стався потужний землетрус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епіцентром землетрусу став район Бозкурт

На південному заході Туреччини в провінції Денізлі стався землетрус магнітудою 6 балів. Про це повідомляє Daily Sabah у четвер, 8 серпня.

Підземні поштовхи сталися о 14:25 за Києвом. Епіцентром землетрусу став район Бозкурт.

Через кілька хвилин стався ще один сильний поштовх - магнітудою 4,2.

Мер Бозкурт Бірс Джелік повідомила про декілька постраждалих внаслідок землетрусу. Загиблих немає. Деякі будівлі отримали пошкодження.

Адміністрація провінції Денізлі направила в район землетрусу бригади медиків, щоб допомогти постраждалим.

За даними Анадолу, епіцентр землетрусу знаходився на відстані 1,74 кілометра від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.