В Ірані стався землетрус
Епіцентр землетрусу було зареєстровано на глибині 10 кілометрів недалеко від міста Черам в Кохгілуї і провінції Бойєр-Ахмад
На південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бали.
Про це заявили в Сейсмологічному центрі Ірану, повідомляє India Today.
«Вранці в понеділок на південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бали», - йдеться в повідомленні.
Епіцентр землетрусу було зареєстровано на глибині 10 кілометрів недалеко від міста Черам в Кохгілуї і провінції Бойєр-Ахмад.
Повідомлень про жертви або збиток майну в результаті землетрусу не надходило. Не було і попереджень про цунамі.
Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.
Джерело: Укрінформ