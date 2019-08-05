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    В Ірані стався землетрус

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    В Ірані стався землетрус

    Епіцентр землетрусу було зареєстровано на глибині 10 кілометрів недалеко від міста Черам в Кохгілуї і провінції Бойєр-Ахмад

    На південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бали.

    Про це заявили в Сейсмологічному центрі Ірану, повідомляє India Today.

    «Вранці в понеділок на південному заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2 бали», - йдеться в повідомленні.

    Епіцентр землетрусу було зареєстровано на глибині 10 кілометрів недалеко від міста Черам в Кохгілуї і провінції Бойєр-Ахмад.

    Повідомлень про жертви або збиток майну в результаті землетрусу не надходило. Не було і попереджень про цунамі.

    Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.

    Джерело: Укрінформ

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