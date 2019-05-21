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    У світі

    У відкритому доступі виявили особисті дані майже 50 млн користувачів Instagram

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    У відкритому доступі виявили особисті дані майже 50 млн користувачів Instagram

    База даних користувачів соцмережі Instagram була розміщена на Amazon Web Services і залишалася відкритою

    У мережі виявили відкриту базу даних, що містить контактну інформацію майже 50 мільйонів користувачів соцмережі Instagram, в тому числі, відомих людей і брендів, повідомляє TechCrunch.

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    Зазначається, що база даних, розміщена на Amazon Web Services, залишалася відкритою і не мала пароля, що дозволяло будь-кому заходити у неї.

    «Наразі у базі нараховувалися дані понад 49 мільйонів облікових записів соцмережі - але з кожною годиною вона зростає», - пише видання.

    База даних нібито містить загальнодоступні дані, витягнуті з облікових записів в Instagram, включаючи біографію користувачів, фото профілю, кількість передплатників і їх геолокацію.

    Крім того, повідомляється, що у відкритому доступі виявилася особиста контактна інформація користувачів, така як адреса електронної пошти та номер телефону власника облікового запису Instagram.

    Як повідомлялося раніше, розробники месенджера WhatsApp виявили «дірку», що дозволяла зловмисникам віддалено встановлювати шпигунські програми на телефони користувачів.

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