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    Технології

    У роботі Wikipedia стався масштабний збій

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    Збій тривав близько години, починаючи з 15.38 за Києвом - У роботі Wikipedia стався масштабний збій
    Збій тривав близько години, починаючи з 15.38 за Києвом

    Користувачі скаржилися на проблеми з роботою самого сайту, а також на проблеми з входом на сайт Wikipedia

    В інтернет-енциклопедії Wikipedia стався масштабний збій, що тривав близько години.

    Про це повідомляє портал Donwdetector.

    Користувачі найбільше скаржилися на проблеми з роботою самого сайту, а також на проблеми з входом на сайт Wikipedia.

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    Збій тривав близько години, починаючи з 15:38 за Києвом.

    Найбільше проблем було зафіксовано у користувачів Нью-Йорка, Вашингтона, Парижа, Лондона, Відня й Москви.

    Також повідомляється про збої сайту у Києві та Харкові.

    Нагадаємо, влада Китаю заблокувала «Вікіпедію» на всіх мовах. «В кінці квітня Wikimedia Foundation встановила, що Wikipedia більше не доступна в Китаї. Після детального аналізу звіту про внутрішній трафік, ми можемо підтвердити, що зараз всі мовні версії Wikipedia заблоковані», - йдеться в заяві. 

    Як зазначається, також Wikipedia блокувалася в Туреччині і Венесуелі.

    Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн-трансляцій Facebook Live.

    Зміна правил трансляцій Facebook Live була прийнята через терористичні атаки в Новій Зеландії, які транслювалися в прямому ефірі.

    Раніше у роботі соціальної мережі Instagram у вівторок, 14 травня, стався масштабний збій.

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