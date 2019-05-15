У роботі Wikipedia стався масштабний збій
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Користувачі скаржилися на проблеми з роботою самого сайту, а також на проблеми з входом на сайт Wikipedia
В інтернет-енциклопедії Wikipedia стався масштабний збій, що тривав близько години.
Про це повідомляє портал Donwdetector.
Користувачі найбільше скаржилися на проблеми з роботою самого сайту, а також на проблеми з входом на сайт Wikipedia.
Збій тривав близько години, починаючи з 15:38 за Києвом.
Найбільше проблем було зафіксовано у користувачів Нью-Йорка, Вашингтона, Парижа, Лондона, Відня й Москви.
Також повідомляється про збої сайту у Києві та Харкові.
Нагадаємо, влада Китаю заблокувала «Вікіпедію» на всіх мовах. «В кінці квітня Wikimedia Foundation встановила, що Wikipedia більше не доступна в Китаї. Після детального аналізу звіту про внутрішній трафік, ми можемо підтвердити, що зараз всі мовні версії Wikipedia заблоковані», - йдеться в заяві.
Як зазначається, також Wikipedia блокувалася в Туреччині і Венесуелі.
Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Facebook змінила правила онлайн-трансляцій Facebook Live.
Зміна правил трансляцій Facebook Live була прийнята через терористичні атаки в Новій Зеландії, які транслювалися в прямому ефірі.
Раніше у роботі соціальної мережі Instagram у вівторок, 14 травня, стався масштабний збій.