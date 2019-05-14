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    Суспільство

    У роботі Instagram стався збій

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    У роботі Instagram стався збій

    81% користувачів повідомили про проблеми у відображенні новинної стрічки

    У роботі соцмережі Instagram стався збій. Про це повідомляє сервіс Downdetector.

    Користувачі повідомили про проблеми у відображенні новинної стрічки (81%). Ще 13% повідомили про проблеми щодо входу в аккаунт, а 5% зіткнулися з проблемами у відображенні web-версії соцмережі.

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    Збій у роботі стався у США, Великобританії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі, Угорщині, Білорусі.

    Також збій у соцмережі зафіксований і в Україні. Зокрема, проблеми при вході на веб-сайт були у жителів Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси.

    Нагадаємо, 14 квітня в роботі найпопулярніших сервісів Instagram, Facebook і WhatsApp стався черговий глобальний збій. 46% користувачів Instagram зіткнулися з проблемами при авторизації, 44% вказали на некоректне завантаження стрічки, ще 12% не могли перейти на сайт Instagram. Скарги щодо роботи Facebook були пов'язані з доступом до сайту.

    Також минулого місяця стався збій в роботі YouTube. Користувачі скаржилися на проблеми з трансляцією відео (64%), 22% скаржилися на некоректну роботу сайту, ще 13% не могли увійти в свої акаунти.

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