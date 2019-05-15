Вакарчук завів акаунт в Instagram і вже створив передвиборчий штаб
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Розсилка
За перший день на акаунт музиканта підписалися понад 4754 користувачі
Лідер групи «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук у свій День народження завів сторінку в Instagram. У першому відео він подякував своїм фанам за привітання.
«Звертаючи увагу на те, що більшість привітань приходило, через Instagram, я усвідомив, що в мене свого акаунта в Instagram немає. І подумав, що це, по-моєму, прекрасний привід, прямо зараз у свій День народження нарешті завести його», – написав він.
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Друзі, з подяки Вам хочу відкрити свій офіційний аккаунт в Інстаграмі. #Дякую #Вакарчук #СВ #ОЕ #ДеньНародження #Vakarchuk #SV
Вже у перший день на акаунт музиканта підписалися понад 4754 користувачі, наразі у Вакарчука 7535 підписників.
Нагадаємо, лідер групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук вже сформував свій передвиборчий штаб. Його очолила екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко.
Як повідомлялося, Вакарчук йде на вибори і готується представити свою команду.