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    У світі

    У Японії створюють космічний спецпідрозділ «для самооборони»

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    Нині японський уряд розробляє наземну спостережну систему за космосом, з радаром та оптичним телескопом, що повинна запрацювати у 2023 році - У Японії створюють космічний спецпідрозділ «для самооборони»
    Нині японський уряд розробляє наземну спостережну систему за космосом, з радаром та оптичним телескопом, що повинна запрацювати у 2023 році

    У підрозділі, що базуватиметься в Токіо, служитимуть близько 70 людей

    Уряд Японії планує до 2020 року створити космічний підрозділ для самооборони країни.

    Про це повідомляє газета The Yomiuri Shimbun з посиланням на кілька урядових джерел.

    «Уряд (Японії — ред.) завершує процедуру щодо створення космічного підрозділу для самооборони країни до 2020 року», - йдеться у повідомленні.

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    За даними газети, у підрозділі, що базуватиметься в Токіо, служитимуть близько 70 людей.

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    Своїм рішенням Японія не хоче відставати від США, Китаю та Росії, які вже висловили бажання використовувати космос у військових цілях.

    Як повідомляє The Yomiuri Shimbun, нині японський уряд розробляє наземну спостережну систему за космосом, з радаром та оптичним телескопом, що повинна запрацювати у 2023 році.

    Зазначається, що спочатку Токіо планувало створити космічний підрозділ у 2022 році до початку роботи цієї спостережної системи, проте, рішення було пришвидшено у зв'язку з активністю інших країн у цьому питанні.

    Як повідомлялося 20 лютого, президент США Дональд Трамп підписав указ про створення космічних військ.

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