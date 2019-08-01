У Міноборони міркують, кому і скільки дати премій до Дня Незалежності



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Парад до Дня незалежності у Києві, 24 серпня 2018 року Фото: Главком

Минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тис. грн

У Міноборони підтвердили, що до Дня Незалежності військовослужбовцям ЗСУ виплатять премії. Наразі невідома сума виплат та хто її отримає.

Про це на брифінгу заявив начальник управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В'ячеслав Салахов.

«На цей час в Міністерстві оборони опрацьовується питання виплати премій військовослужбовцям відповідно до доручення президента», - повідомив Салахов.

Він нагадав, що минулого року всі військовослужбовці, які брали участь в параді, отримали однакові премії у розмірі 2 тис. грн. Як визначатиметься сума премії у 2019 році та хто її отримає, наразі в Міноборони ще вирішують.

Як відомо, в Офісі президента України планують на День Незалежності України провести замість військового параду в Києві Марш гідності.

Нагадаємо, 9 липня президент України Володимир Зеленський пообіцяв «новий формат» святкування Дня незалежності: зокрема, він повідомив, що військового параду 24 серпня не буде.

В свою чергу експрезидент Петро Порошенко зауважив, що парад - це значуща подія не лише для армії, а й для українського народу.

На сайті президента України 9 липня з'явилася петиція з вимогою до Зеленського переглянути своє рішення про відміну військового параду до Дня незалежності України 24 серпня.

Джерело: Укрінформ