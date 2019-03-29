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    У світі

    У Японії тварини почали публікувати «селфі» в Instagram

    • Розсилка
    У Японії тварини почали публікувати «селфі» в Instagram

    Таким чином намагаються привернути увагу до проблем екології

    Всесвітній фонд дикої природи в Японії знайшов новий спосіб нагадати людям про проблеми довкілля, інформує reklamaster.com. Ідея кампанії грунтується на використанні популярних у всьому світі фотографій-селфі.

    Концепція полягала в тому, щоб створити «такі селфі, які тварини наче робили самі, намагаючись попросити людей про допомогу». Так був запущений проект #ANIMAL_SELFIE, у рамках якого тварини з усього світу «викладають» в Instagram свої фотографії, зняті на фоні різних екологічних проблем.

    Також вперше в світі була розроблена система для збору пожертвувань, яка використовує функцію покупок в Instagram. Таким чином люди можуть жертвувати кошти безпосередньо в процесі перегляду селфі тварин.

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    У Японії тварини почали публікувати «селфі» в Instagram
    У Японії тварини почали публікувати «селфі» в Instagram
    У Японії тварини почали публікувати «селфі» в Instagram

    Раніше було помічено, що в Японії населення в цілому менше стурбоване проблемами захисту природи, і в середньому пожертвування окремих осіб на такі цілі становили  соту частину в порівнянні із західними країнами. Незабаром після запуску селф-кампанії пожертвування на підтримку тварин зросли на 142%.

    Плакати з селфі також були розміщені в аеропорту Ханеда, де йде боротьба з нелегальним вивезенням диких тварин. Актори, які займаються озвучкою аніме, поголосилися на добровільних засадах «дати голос» цим тваринам. Плакати використовувалися в школах як навчальні посібники. Навіть Грінпіс висловив своє схвалення цій кампанії.

    Як повідомлялося раніше Мінприроди спробує включити лося до Червоної книги України, у той час як у Києві суд заборонив шапіто з тваринами

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