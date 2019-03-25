Мінприроди сьогодні спробує відновити лося у Червоній книзі України



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Апеляційну скаргу Мінприроди подало ще в грудні 2018 року

Сьогодні, 25 березня, Шостий апеляційний адміністративний суд розгляне апеляцію Мінприроди на рішення суду, який скасував наказ про занесення лося до Червоної Книги України. Про це повідомляє прес-служба Мінприроди.

«Сьогодні, 25 березня 2019 року о 16.30 Шостий апеляційний адміністративний суд розгляне апеляційну скаргу (справа № 826/9432/17) Міністерства екології та природних ресурсів України на рішення Окружного адміністративного суду м.Києва, яким скасовано наказ про занесення лося європейського до Червоної Книги України», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яким скасовувався відповідний наказ, Мінприроди подало до Шостого апеляційного адміністративного суду у грудні 2018 року.

27 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправними заходи з заборони полювати на цю тварину.

У березні минулого року, в Житомирській області науковці провели пробний авіаоблік лося європейського.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року українських лосів занесли до Червоної Книги.

5 січня 2018 року стало відомо, що в уряді внесли зміни до переліку тварин, на яких заборонено полювати. У цей список входять лосі.

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