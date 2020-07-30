У Японії вибухнув ресторан: є загиблі та десятки поранених
Вибух прогримів в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня
Щонайменше 17 людей постраждали і одна загинула в результаті вибуху газу, який стався в четвер в ресторані в японській префектурі Фукусіма.
Про це повідомляє японський телеканал NHK.
Інцидент стався в місті Коріяма. За даними поліції, вибух прогримів в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня.
Рятувальники і працівники пожежних служб просять місцевих жителів не наближатися до місця інциденту, оскільки там стався витік газу.
Вибух зафіксувала одна з камер японського громадського телебачення, встановлених в місті. Очевидці також розповідають про сильний вибух.
福島 郡山で爆発か 建物に被害 上空からの映像https://t.co/KsTX2Q1Xlp#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/W3fPTZFhqi— NHKニュース (@nhk_news) July 30, 2020
Згідно кадрам японського ТБ, в радіусі приблизно ста метрів від місця інциденту в житлових будинках повибивало шибки, у деяких будівель сильно пошкоджені стіни і дахи. Сам ресторан, де стався вибух, практично повністю знищений. У той же час загоряння на місці події не спостерігається.
【上空からの映像】郡山市で飲食店爆発（撮影１１時）— 福島中央テレビ報道部【公式】 (@fctnews1) July 30, 2020
30日午前、福島県郡山市の飲食店で爆発する事故があり、周辺の複数の建物に被害が出ている。現場周辺の住民など17人がケガをしていていて、1人が心肺停止状態で見つかった。警察と消防が状況を調べている。#爆発 #福島県郡山市 pic.twitter.com/87WbSuUYvV
Постраждалих доставили в лікарні. За даними телеканалу, через руйнування призупинило обслуговування відділення банку, що знаходиться неподалік. У числі постраждалих — двоє співробітників банку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
У заяві поліції додається, що в даний час зберігається загроза повторного вибуху.