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    У світі

    У Японії вибухнув ресторан: є загиблі та десятки поранених

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    У Японії вибухнув ресторан - У Японії вибухнув ресторан: є загиблі та десятки поранених
    У Японії вибухнув ресторан

    Вибух прогримів в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня

    Щонайменше 17 людей постраждали і одна загинула в результаті вибуху газу, який стався в четвер в ресторані в японській префектурі Фукусіма.

    Про це повідомляє японський телеканал NHK.

    Інцидент стався в місті Коріяма. За даними поліції, вибух прогримів в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня.

    Рятувальники і працівники пожежних служб просять місцевих жителів не наближатися до місця інциденту, оскільки там стався витік газу.

    Вибух зафіксувала одна з камер японського громадського телебачення, встановлених в місті. Очевидці також розповідають про сильний вибух.

    Згідно кадрам японського ТБ, в радіусі приблизно ста метрів від місця інциденту в житлових будинках повибивало шибки, у деяких будівель сильно пошкоджені стіни і дахи. Сам ресторан, де стався вибух, практично повністю знищений. У той же час загоряння на місці події не спостерігається.

    Постраждалих доставили в лікарні. За даними телеканалу, через руйнування призупинило обслуговування відділення банку, що знаходиться неподалік. У числі постраждалих — двоє співробітників банку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

    У заяві поліції додається, що в даний час зберігається загроза повторного вибуху.

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