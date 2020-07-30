У Японії вибухнув ресторан: є загиблі та десятки поранених



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У Японії вибухнув ресторан

Вибух прогримів в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня

Щонайменше 17 людей постраждали і одна загинула в результаті вибуху газу, який стався в четвер в ресторані в японській префектурі Фукусіма.

Про це повідомляє японський телеканал NHK.

Інцидент стався в місті Коріяма. За даними поліції, вибух прогримів в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня.

Рятувальники і працівники пожежних служб просять місцевих жителів не наближатися до місця інциденту, оскільки там стався витік газу.

Вибух зафіксувала одна з камер японського громадського телебачення, встановлених в місті. Очевидці також розповідають про сильний вибух.

Згідно кадрам японського ТБ, в радіусі приблизно ста метрів від місця інциденту в житлових будинках повибивало шибки, у деяких будівель сильно пошкоджені стіни і дахи. Сам ресторан, де стався вибух, практично повністю знищений. У той же час загоряння на місці події не спостерігається.

Постраждалих доставили в лікарні. За даними телеканалу, через руйнування призупинило обслуговування відділення банку, що знаходиться неподалік. У числі постраждалих — двоє співробітників банку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.

У заяві поліції додається, що в даний час зберігається загроза повторного вибуху.