У Японії стався землетрус



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Епіцентр підземних поштовхів розміщувався за 594 км на південь від Токіо

Біля берегів Японії в четвер, 30 липня, стався землетрус магнітудою 5,9.

Про це повідомив Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

За даними сейсмологів, епіцентр знаходився за 594 км на південь від японської столиці, міста Токіо, де проживають приблизно 8,3 мільйона осіб. Осередок залягав на глибині 48 км.

Повідомлень про потерпілих або руйнування поки що не надходило. Загроза цунамі не оголошувалася.

Як повідомлялося, 29 червня у Чернівецькій області також відбувся землетрус.

Нагадаємо, у червні у Закарпатській області протягом доби сталися два землетруси, підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

Перший землетрус був магнітудою 1,1, а другий - 2,3 бала. Епіцентри знаходилися на глибині близько 5 кілометрів. Інтенсивність підземних поштовхів була нижче за межу чутливості людей і не несли жодної загрози. Землетруси сталися на тлі найсильніших за останні роки паводків, які затопили тисячі будинків і завдали багатомільйонних збитків.

До цього відразу два землетруси були зафіксовані в Івано-Франківській області. Підземні поштовхи можна було відчути усередині приміщень, особливо на верхніх поверхах. Землетруси були безпечні для населення.