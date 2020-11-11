У Женеві на аукціон виставили унікальний рожевий діамант

Приблизна ціна унікального рожевого діаманта Бачення Рози коливається між 23 і 38 мільйонами доларів США

У Швейцарії на аукціоні Sotheby's виставлено унікальний рожевий діамант. Про це повідомляє Euronews.

Алмаз був видобутий у Росії три роки тому. Його назвали на честь балету Михайла Фокіна Бачення Рози. Алмаз мав масу майже у 27 каратів. Після ограновування маса каменю зменшилася вдвічі.

«Приблизна ціна Бачення Рози коливається між 23 і 38 мільйонами доларів США, це приблизно півтора мільйона за кожен карат», – повідомив директор департаменту ювелірних прикрас будинку Sotheby's Бенуа Репеллен.

До цього найбільший рожевий алмаз мав масу близько 4 каратів. Бачення Рози буде проданий 11 листопада. Торги відбудуться в Женеві.

Нагадаємо, що рідкісний рожевий діамант продали за рекордну ціну.