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    У світі

    У Женеві на аукціон виставили унікальний рожевий діамант

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    <span>Діамант отримав назву на честь балету Михайла Фокіна</span> - У Женеві на аукціон виставили унікальний рожевий діамант
    Діамант отримав назву на честь балету Михайла Фокіна

    Приблизна ціна унікального рожевого діаманта Бачення Рози коливається між 23 і 38 мільйонами доларів США

    У Швейцарії на аукціоні Sotheby's виставлено унікальний рожевий діамант. Про це повідомляє Euronews.

    Алмаз був видобутий у Росії три роки тому. Його назвали на честь балету Михайла Фокіна Бачення Рози. Алмаз мав масу майже у 27 каратів. Після ограновування маса каменю зменшилася вдвічі.

    «Приблизна ціна Бачення Рози коливається між 23 і 38 мільйонами доларів США, це приблизно півтора мільйона за кожен карат», – повідомив директор департаменту ювелірних прикрас будинку Sotheby's Бенуа Репеллен.

    До цього найбільший рожевий алмаз мав масу близько 4 каратів. Бачення Рози буде проданий 11 листопада. Торги відбудуться в Женеві.

    Нагадаємо, що рідкісний рожевий діамант продали за рекордну ціну.

    США аукціон балет
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