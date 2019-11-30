У Женеві вирішили з’єднати Францію та Швейцарію за допомогою метрополітену



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Метро у Женеві Фото: Reuters

У такий спосіб хочуть знизити кількість авто на дорогах на 12 %

У Женеві з 15 грудня запустять нову лінію метрополітену Lemans Express, яка дозволить їздити до більшості міст у Франції та Швейцарії.

Про це інформує MBS News.

Всього на цьому маршруті буде задіяно 45 поїздів, які їздитимуть кожні десять хвилин.

Загальна вартість проекту скалала 1,5 млрд євро.

Обслуговувати Lеman Express будуть залізничники обох країн, а при проектуванні і будівництві враховувалося поєднання французьких і швейцарських норм безпеки. Також до уваги брали й доступність цього виду транспорту для інвалідів та інших уразливих категорій пасажирів.

Зазначається, що завдяки метро повинні зменшитися затори на франко-швейцарському кордоні, який щодня перетинають близько 650 тисяч автомобілів.

«Над реалізацією проекту Lеman Express працювало дуже багато талановитих людей, це гігантська за масштабами ідея, реалізація якої покращить життя всього регіону, а це багато сотень тисяч людей», – говорить генеральний директор Маріо Верра.

Метрополітен розпочне роботу 15 грудня. Вже відкрито продаж проїзних, їх вартість буде залежати від транспортної зони, якою користуватимуться пасажири.