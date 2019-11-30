На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє людей



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Загиблі – громадяни Італії

Снігові маси накрили одразу кількох осіб. Рятувальники підтвердили смерть двох лижників.

На найвищій вершині Альп – Монблані – зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників. Співробітник італійської гірської рятувальної служби у суботу, 30 листопада, що внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників.

Вони перебували поза межами підготовлених трас, повідомляє dw.

Представники італійської прикордонної поліції в розташованому поблизу гори муніципалітеті Курмайор згодом зазначили, що загиблі були громадянами Італії, передає агенція новин AP.

За повідомленнями ЗМІ, снігова лавина зійшла на висоті 3000 метрів неподалік від станції канатної дороги, розташованої з італійського боку. Цей район між Італією та Францією вважається популярним серед фрірайдерів.

Нагадаємо, 29 вересня, італійська влада закрила дороги і наказали евакуювати людей з будинків біля альпійської вершини Монблан через попередження про можливість руйнування в будь-який момент частини льодовика.