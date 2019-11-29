МЗС Франції викликало турецького посла через пораду Макрону «перевірити голову»



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Слова Ердогана на адресу президента Франції визнали образою та викликали посла «на килим»

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порадив французькому президентові Еммануелю Макрону «перевірити голову»

Турецького посла викликали в міністерство закордонних справ Франції для пояснень після образливого висловлювання президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про французького президента Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Le Monde.

«До міністерства закордонних справ Франції викликали посла Туреччини після того, як турецький президент Реджеп Таїп Ердоган порадив французькому президентові Еммануелю Макрону «перевірити голову», - йдеться в повідомленні.

В адміністрації французького президента відреагували на висловлювання Ердогана таким чином: «Вимагаємо прояснити: це не заява, це образа».

На початку місяця Еммануель Макрон заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по Північноатлантичному альянсу і повинна вже починати думати про себе як про «геополітичну силу», адже, мовляв, «НАТО зараз переживає смерть мозку».

Згодом Макрон заявив, що не вибачатиметься за скандальні слова про НАТО.

У відповідь на ці слова французького президента Ердоган заявив: «Звертаюся до президента Франції і скажу те ж саме на саміті НАТО. Макрон повинен перевірити власну голову, перш ніж оголошувати про «смерть мозку» НАТО. Тому що ці твердження підходять тільки для тих, хто переніс смерть мозку. Ви навіть не платите гроші, які потрібно сплатити в НАТО».