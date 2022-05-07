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    Десантники, що воювали проти українців, візьмуть участь у параді в Москві

    Репетиція військового параду пройшла сьогодні в Москві - Десантники, що воювали проти українців, візьмуть участь у параді в Москві
    Репетиція військового параду пройшла сьогодні в Москві
    Фото: РБК

    Учасників російського вторгнення помітили на репетиції параду

    Учасники російського вторгнення в Україну візьмуть участь у параді 9 травня на Червоній площі у Москві. Про це повідомляє російське державне агентство ТАРС.

    Зокрема їх було помічено під час репетиції параду до «Дня перемоги», яка відбулася зранку 7 травня у Москві.

    У повідомленні говориться, що десантники, які брали участь у нападі на Україну, проїхали в колоні військової техніки на БТР-МДМ «Ракушка».

    До слова, у п’ятницю, 6 травня представники Amnesty International заявили, що російські військові мають постати перед судом за низку військових злочинів, скоєних під час війни в Україні. Усього зараз йдеться про близько 9000 потенційних військових злочинів без урахування того, що відбуваються зараз на окупованих територіях.

    Як повідомлялося раніше, підрозділи російських повітряно-десантних військ зазнали відчутних втрат у боях за аеропорт «Антонов» у Гостомелі.

    Також стало відомо, що Володимир Путін присвоїв звання «гвардійська» 64-й мотострілецькій бригаді 35-ї загальновійськової армії РФ (Хабаровський край), яка влаштувала різанину в Бучі.

    Читайте також: Ексміністр оборони Молдови: Росія готує провокації у Придністровʼї до 9 травня

    Теги: росія окупанти війна путін військові аеропорт парад Україна Amnesty International окупація #stoprussia
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    Десантники, що воювали проти українців, візьмуть участь у параді в Москві