Десантники, що воювали проти українців, візьмуть участь у параді в Москві

Учасників російського вторгнення помітили на репетиції параду

Учасники російського вторгнення в Україну візьмуть участь у параді 9 травня на Червоній площі у Москві. Про це повідомляє російське державне агентство ТАРС.

Зокрема їх було помічено під час репетиції параду до «Дня перемоги», яка відбулася зранку 7 травня у Москві.

У повідомленні говориться, що десантники, які брали участь у нападі на Україну, проїхали в колоні військової техніки на БТР-МДМ «Ракушка».

До слова, у п’ятницю, 6 травня представники Amnesty International заявили, що російські військові мають постати перед судом за низку військових злочинів, скоєних під час війни в Україні. Усього зараз йдеться про близько 9000 потенційних військових злочинів без урахування того, що відбуваються зараз на окупованих територіях.

Як повідомлялося раніше, підрозділи російських повітряно-десантних військ зазнали відчутних втрат у боях за аеропорт «Антонов» у Гостомелі.

Також стало відомо, що Володимир Путін присвоїв звання «гвардійська» 64-й мотострілецькій бригаді 35-ї загальновійськової армії РФ (Хабаровський край), яка влаштувала різанину в Бучі.