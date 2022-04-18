  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Путін нагородив бригаду, яка влаштувала різанину в Бучі

    Неймовірний цинізм рашистів: у РФ нелюдів хвалять за звірства, вчинені щодо мирних людей&hellip; - Путін нагородив бригаду, яка влаштувала різанину в Бучі
    Неймовірний цинізм рашистів: у РФ нелюдів хвалять за звірства, вчинені щодо мирних людей…
    фото з відкритих джерел

    «За масовий героїзм, стійкість та мужність» – рашисти так описали воєнні злочини, вчинені на Київщині

    64-а мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ (Хабаровський край), яка влаштувала різанину в Бучі, тепер має почесне звання. Путін присвоїв їй звання «гвардійська». Про це пише «Наша Ніва».

    «За масовий героїзм, стійкість та мужність», – такими словами в указі Путіна описані люди, які вбивали мирних жителів, ґвалтували жінок і дітей, знущалися та мародерили.

    Нагадаємо, українські спецслужби повідомляли, що у Буча на Київщині перебували військові 64-тої окремої мотострілецької бригади (Хабаровський край).

    Раніше також радник голови Офісу президента Олексій Арестович оприлюднив список військових частин та підрозділів збройних сил РФ та Росгвардії, які вчинили військові злочини в на Київщині в Бучі, Гостомелі, Ірпені.

    Згодом волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі. Ним виявивися підполковник Омуреков Азатбек Асанбекович.

    Також повідомлялося, що військових російської армії, які чинили звірства в Бучі, знову повертають в Україну. 64-та мотострілецька бригада 35-тої загальновійськової армії РФ, військовослужбовці якої чинили масові вбивства та катування мирного населення в Бучі, буде повернута на територію України.

    Російське командування не проводитиме ротацію особового складу в цьому підрозділі та знову кидає його на передову.

    Тим часом Міноборони України повідомляє, що іще одна мета швидкого повернення 64-ї бригади на територію України – швидка «утилізація» непотрібних свідків. Тобто, передислокація на таку ділянку фронту, де у них не буде шансів залишитися живими, щоб унеможливити надання свідчень у майбутніх судах.

    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін нагородив бригаду, яка влаштувала різанину в Бучі