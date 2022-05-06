Ексміністр оборони Молдови: Росія готує провокації у Придністровʼї до 9 травня

Анатол Шалару: За законодавством Республіки Молдова, Кишинів не може застосувати свою армію проти власного народу, тобто проти Придністров’я

«Путіну нема що подарувати народові, окрім параду на 9 травня»

Після серії провокацій Придністровʼя продовжує перебувати у фокусі уваги України. Цей анклав, захоплений Росією, – ще один можливий напрямок загострення за «білоруським сценарієм». Водночас у Молдові переконані, що невизнана республіка не може бути використана з військовою метою. Проте експерти у Кишиневі не виключають ймовірність політичної дестабілізації та фабрикування Росією чергових приводів для розхитування регіону. Про це під час ефіру «Главком Talk» розповів колишній міністр оборони республіки Молдова Анатол Шалару.

Повну версію розмови – дивіться на Главком ТБ.

Міністерство оборони України нещодавно визнало ризик використання території Придністров’я за «білоруським сценарієм», тобто для нападу на Україну. Що ви про це думаєте?

По-перше, придністровська армія нічого з себе не представляє без російської. Більшість – це цивільні люди, у яких є сім’ї, і вони не хочуть віддавати своє життя за Путіна та його ідеї. Але там є російські військові, готові виконати будь-який наказ, тому загрозу становить саме ця група військ, яку не контролює ні молдовська влада, ні Придністров’я.

За законодавством Республіки Молдова, Кишинів не може застосувати свою армію проти власного народу, тобто проти Придністров’я. Тим більше, що більшість придністровців мають молдовське громадянство.

Проти російських військ, які там знаходяться, у випадку, якщо вони нападуть на Республіку Молдова, наша армія, за наказом верховного головнокомандувача, може бути використана.

На мою думку, зараз підігріваються настрої, які би підривали віру громадян у керівництво, нагнітали ситуацію, лякали народ, щоби люди не почували себе у безпеці.

На вашу думку, чого все-таки хоче Путін від Придністров’я?

Він хоче від Молдови, Румунії, Польщі, України… Його плани, які готувалися до початку війни в Україні, зараз не відповідають реальності і вони змінюються.

Він хотів окупувати Україну, йти далі, окупувати республіку Молдова, можливо, навіть, Румунію та Польщу, можливо, навіть Болгарію. Зараз його можливості не сходяться з його бажаннями. Зараз окупувати Молдову він не може, бо для цього йому треба висадити десант в Одесу, окупувати Миколаїв та піти далі на Тирасполь, щоби створити його сумнозвісну «Новоросію».

Можливо, на десерт він захоче і Молдову. Я завжди говорив, що ми не знаємо, де зупиниться Путін, якщо Україна впаде. Він не хоче Придністров’я, бо він його і так контролює і його керівництво повністю підконтрольне Москві. Наскільки мені відомо, вони хочуть дестабілізувати ситуацію, але наразі їм не вистачає сил, щоб з Придністров’я йти на Кишинів.

Тобто, можлива військова загроза як для України, так і для самої Молдови?

Для України може бути загроза тільки з боку російської армії – те, що знаходиться у Придністров’ї, не становить для вас ніякої загрози.

Угрупування російських військ налічує 1700-1800 осіб, плюс 400 миротворців, з яких росіяни становлять тільки 30%. Решта – це місцеві жителі, бо когось треба було набирати після того, як ми заблокували ротацію.

Що про ці ризики думають у Бухаресті?

Бухарест, як навіть висловився президент Клаус Йоханіс, і країни НАТО не бачать якоїсь конкретної загрози з Придністров’я. Вони дуже добре проінформовані. Вони не відзначають ніяких дій з боку Російської Федерації, окрім спроб дестабілізувати ситуацію.

Я думаю, що вони (російські представники у Придністров'ї, – «Главком») спробують повторити травневі події в Одесі 2014 року, щоби спровокувати конфлікт. Таке може статися і у Придністров’ї, для того, щоб мати формальний привід визнати його «незалежність». Росія може на це піти, з подальшою анексією.

Анатол Шалару: Для України може бути загроза тільки з боку російської армії

Тобто, провокації можуть бути до 9 травня?

Путіну нема що подарувати народові, окрім параду на 9 травня, тому всередині Придністров’я може бути розіграна провокація, буцімто там утискають російськомовних. Можуть придумати що завгодно.

Після серії провокацій у Придністров’ї, риторика молдовської влади стала більш рішучою, поменшало заяв про «нейтральність». Яку позицію чекати від Кишинева надалі?

У нас риторика була така, що нейтралітет – наше все, і що нас це обійде нас стороною, Росія на нас не нападе, бо ми на неї не нападаємо. Але Україна теж ні на кого не нападала, і це не завадило Росії окупувати частину її територій.

Риторика змінилася не тільки у нас, а у всьому світі, наприклад – у Німеччині. Наші були дуже сильно налякані, але після того, як нас за ці два місяці відвідала неймовірна кількість світових лідерів, влада теж починає проявляти характер. Це дуже добре, що (спікер парламенту Молдови) Ігор Гросу відвідав Київ, але буде ще краще, якщо Майя Санду здійснить візит. Буде добре, якщо вона чітко скаже, що і у нас можливі будь-які сценарії, бо Росія нам не друг. Поки у республіки Молдова є достатньо можливостей зупинити Придністров’я, якщо вони підуть на Кишинів, але недостатньо – якщо на Україну.

Тобто, провокації у Придністров’ї – інформаційний шум?

Я думаю, що можуть готувати, наприклад, якесь рішення щодо визнання Придністров’я як подарунок від Путіна. Але військові дії у Придністров’ї означатимуть, що Росія відкриває ще один фронт і вони ризикують повторити ті самі помилки, що і на початку війни.

Як поводить себе у Молдові проросійська п’ята колона і чого від них чекати надалі?

На початку вторгнення вони були дуже нахабними і навіть чекали приходу Росії у Молдову, але зараз вони принишкли, оскільки зрозуміли, що в Україні Росія не отримає успіху. Вони заспокоїлися, але у випадку провокацій, готові були би взятися за зброю.

Маріанна Присяжнюк, «Главком»