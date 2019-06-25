Україна та Грузія оскаржують повноваження російської делегації у ПАРЄ



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«Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, буде ухвалене у ПАРЄ в середу після обіду», - оголосила президент асамблеї Ліліан Морі Паск’є

Оскарження повноважень за змістовними підставами відбулося за пропозицією грузинської делегатки Ніно Гогадзе

Парламентська асамблея Ради Європи розпочала процедуру оскарження повноважень російської делегації на вимогу представників кількох національних делегацій.

Про це повідомляє зі Страсбурга «Європейська правда».

Оскарження повноважень за змістовними підставами відбулося за пропозицією грузинської делегатки Ніно Гогадзе. Загалом оскарження підтримали майже півсотні депутатів.

Окремо голова української делегації Володимир Ар’єв оскаржив повноваження росіян на процедурних підставах, ґрунтуючись на тому, що у складі російської делегації є депутати, обрані по багатомандатному округу, включаючи голоси жителів українського Криму і обрання цих людей до Держдуми є сумнівним.

«Рішення щодо того, чи будуть підтверджені повноваження росіян, буде ухвалене у ПАРЄ в середу після обіду», - оголосила президент асамблеї Ліліан Морі Паск’є.

Як повідомлялося, минулої ночі рішенням ПАРЄ існуючий механізм санкцій скасований, однак у депутатів лишилася можливість повністю відмовити у повноваженнях делегації, або накласти дрібні санкції.

Нагадаємо, Геращенко розповіла, хто її найбільше вразив під час голосування в ПАРЄ.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.