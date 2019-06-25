Рішення ПАРЄ: Росія може повернутися в Асамблею



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дебати у Парламентській асамблеї Ради Європи тривали майже дев'ять годин

«Російську» резолюцію підтримало 118 делегатів, 62 бути проти та 10 утрималися

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Резолюцію після дебатів, які тривали майже дев'ять годин, підтримало 118 делегатів, 62 бути проти та 10 утрималися.

Як повідомила перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, резолюцію не підтримали, зокрема, Україна, Британія, Грузія, країни Балтії та Польща.

Нагадаємо, прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

До слова, ПАРЄ відмовилася зобов'язати делегацію РФ визнати Крим українським

У МЗС України попередили, що повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею.

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України