Геращенко розповіла, хто її найбільше вразив під час голосування в ПАРЄ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко на сесії ПАРЄ

За словами Геращенко, «ми - більші європейці, насправді, ніж ті, хто забув своїх вбитих Росією співвітчизників»

Перший віцеспікер Верховної Ради та член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко вражена голосування голландських депутатів щодо повернення Росії в Асамблею.

Про це вона написала у Facebook.

«А знаєте, хто найбільше мене вразив сьогодні? Голландські депутати. Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН17. Встановила причетність росіян до вбивства 280 людей. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ. Впевнена чомусь, що вони ніколи не зустрічалися з родинами жертв, не були на похоронах останків», - зазначила Геращенко.

Вона нагадала, що українська делегація у повному складі проголосувала проти цієї доповіді .

«Ми не зрадили пам‘яті тисяч загиблих і поранених. Ми - більші європейці, насправді, ніж ті, хто забув своїх вбитих Росією співвітчизників. Продали пам‘ять - заради внеску Росії в РЄ», - резюмувала член української делегації.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи в ніч на вівторок ухвалила резолюцію та внесла зміни до регламенту, що може ускладнити або заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Україна оскаржить повноваження російської делегації в ПАРЄ

Напередодні прем’єрка Британії Тереза Мей підтримала повернення права голосу російській делегації у ПАРЄ, заявивши, що збереження РФ у Раді Європи дозволить покарати Росію за порушення нею прав людини.

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко назвала дебати у ПАРЄ щодо повернення делегації РФ «європейським майстер-класом з фарисейства».

Також вона продемонстрували листи полонених Росією українських моряків.

До слова, ПАРЄ відмовилася зобов'язати делегацію РФ визнати Крим українським

У МЗС України попередили, що повернення Росії до ПАРЄ послабить Асамблею.

Як відомо, 24-28 червня у Страсбурзі проходить літня сесія ПАРЄ. Раніше регламентний комітет Асамблеї затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити або взагалі заблокувати накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань.

Росія у квітні 2014 року була позбавлена права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи у відповідь на окупацію Криму та агресію проти України.