У Польщі під час пожежі загинув українець

Українець став єдиною жертвою пожежі у Вроцлаві

Тіло 30-річного чоловіка виявили рятувальники, коли погасили полум'я у квартирі

У Польщі громадянин України став жертвою пожежі в одній із квартир міста Вроцлав.

Про це повідомило радіо ZET.

Відзначається, що чоловікові було 30 років. Його тіло виявили рятувальники, коли погасили полум'я. Крім українця, ніхто не постраждав. Попередньо, причиною загоряння могла стати запалена свічка.

При цьому вогонь охопив лише одну квартиру.

«Після прибуття на місце події поліцейські і рятувальники виявили тіло 30–річного чоловіка. Ніхто більше не постраждав. Потреби в евакуації інших мешканців будинку не було», – сказав представник пресслужби міської поліції Даріуш Райський.

Нагадаємо, у польському місті Пулави двоє людей загинули в результаті вибуху у приватному будинку. Будівлю повністю зруйновано.

Рятувальники припускають, що в будинку вибухнув газ.