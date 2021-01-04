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    Суспільство

    У Карпатах знайшли туриста, який заблукав після підкорення Говерли

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    Рятувальники відшукали та супроводили у безпечне місце туриста - У Карпатах знайшли туриста, який заблукав після підкорення Говерли
    Рятувальники відшукали та супроводили у безпечне місце туриста

    Чоловік утратив орієнтування й не міг зійти з вершини

    У Карпатах рятувальники знайшли та супроводили у безпечне місце чоловіка, який загубився після підкорення Говерли.

    Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

    Зазначається, що сьогодні, 3 січня, о 15:50 рятувальники отримали повідомлення від туристки з Херсона про те, що її чоловік уранці вирушив на Говерлу, після чого втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини.

    Четверо рятувальників вирушили на пошуки й о 16:50 знайшли туриста в районі «Малої Говерли», після чого супроводили чоловіка до навчально-спортивної бази. Медичної допомоги він не потребував.

    Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині в Карпатах знайшли туристку, яка загубилася після того, як вирішила самостійно піти в гори 1 січня. Жінка самостійно пішла на гору й утратила орієнтування.

    Теги: ДСНС рятувальники Карпати (гори) жінка чоловік Говерла
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