У Карпатах знайшли туриста, який заблукав після підкорення Говерли

Чоловік утратив орієнтування й не міг зійти з вершини

У Карпатах рятувальники знайшли та супроводили у безпечне місце чоловіка, який загубився після підкорення Говерли.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Facebook.

Зазначається, що сьогодні, 3 січня, о 15:50 рятувальники отримали повідомлення від туристки з Херсона про те, що її чоловік уранці вирушив на Говерлу, після чого втратив орієнтування і не може самостійно зійти з вершини.

Четверо рятувальників вирушили на пошуки й о 16:50 знайшли туриста в районі «Малої Говерли», після чого супроводили чоловіка до навчально-спортивної бази. Медичної допомоги він не потребував.

Нагадаємо, нещодавно на Івано-Франківщині в Карпатах знайшли туристку, яка загубилася після того, як вирішила самостійно піти в гори 1 січня. Жінка самостійно пішла на гору й утратила орієнтування.