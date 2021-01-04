У Польщі українець напав з ножем на поліцейських

Агресивний молодик кинувся на правоохоронців з ножем, але його швидко скрутили

П'яний громадянин України у Польщі поранив ножем земляка та спробував атакувати поліцейських, які прибули на виклик.

Пригода сталася у ніч з суботи на неділю у Вроцлаві, на південному заході Польщі, повідомляє Wirtualna Polska.

Поліцейські прибули на виклик, аби вгамувати й затримати 28-річного українця, який поранив ножем чоловіка, теж громадянина України. Агресивний молодик кинувся на правоохоронців з ножем, але його швидко скрутили.

За інформацією поліції, пораненого українця забрали до шпиталю, загрози його життю немає.

Нападника заарештували. Його справу передано до прокуратури.

До слова, 2 січня у польському Татранському національному парку група українських туристів провалилася під лід на озері Морське Око.

Як повідомляє видання TVN24, інцидент стався за десять метрів від берега.

На щастя, вони змогли самостійно вибратися на берег, і ніхто серйозно не постраждав.

30 грудня Міністерство охорони здоровʼя України оновило список країн з високим рівнем захворювань на Covid-19, віднісши Польщу до «червоної зони».